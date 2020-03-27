2020-03-27T18:40:04+03:00
Политика

Аркадий Фомин обратился к однопартийцам

Лидер рязанских единороссов призвал депутатский корпус, активистов регионального отделения и лидеров общественного мнения работать с людьми на территории, отрабатывать обращения через социальные сети, чтобы жители не чувствовали себя одинокими
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В связи с усилением с 28 марта в Рязанской области мер, направленных на снижение распространения в регионе коронавирусной инфекции, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин обратился к однопартийцам.

— Дорогие члены и сторонники нашей партии! Вчера наш губернатор, член Высшего совета партии Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязанской области. Глава региона призвал нас соблюдать необходимые рекомендации, беречь себя и своих близких, — подчеркнул лидер рязанских единороссов. — Я также обращаюсь к вам с просьбой соблюдать все меры предосторожности, внимательно относится к себе и своему здоровью.

По словам Аркадия Фомина, ограничительные меры нужно воспринимать спокойно, без паники и лишних эмоций. «Эти решения сейчас крайне необходимы. Потому что главный приоритет для нас — жизнь и здоровье людей. Как сказал наш президент, это не тот случай, когда нужно надеяться на русское «авось», а подойти ответственно к себе и окружающих нас людей», — сказал он.

Секретарь регионального отделения напомнил, что следующая неделя по указу президента объявлена нерабочей. «Но члены партии, депутатский корпус находятся в режиме штаба. Мы на постоянно связи. На базе рязанской общественной приемной работает волонтерский центр, открыта горячая линия по оказанию помощи людям, которые находятся в категории риска. Сформирован корпус партийных волонтеров. Они обзванивают членов и сторонников партии старше 65 лет и по мере необходимости будут включаться для оказания помощи», — отметил Аркадий Фомин.

Он призвал депутатский корпус, секретарей местных отделений, активистов, лидеров общественного мнения работать с людьми на территории, быть на телефонной связи, отрабатывать обращения через социальные сети, чтобы жители не чувствовали себя одинокими.

— Ситуация действительно непростая, — подчеркнул лидер рязанских единороссов. — Но я уверен, что вместе мы справимся.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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