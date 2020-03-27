Коронавирус в Рязани: три человека госпитализированы с подозрением на инфекцию
В Рязани госпитализировали троих пациентов с подозрением на коронавирус. Все они прибыли из заграницы – Кипра, Испании и Турции. В настоящее время рязанцы находятся под наблюдением в обсервации в больнице имени Семашко. Их результаты обследования пока находятся в работе, сообщает ГТРК «Ока».
Всего в обсервации находятся девять человек. Это те люди, которые не могут самоизолироваться дома.
Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU