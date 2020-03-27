Нерабочая неделя в Рязани: центральный автовокзал сократит число рейсов до Москвы

27 Март 2020 2020-03-27T18:23:05+03:00

Пригородные маршруты будут курсировать по расписанию выходного дня, автобусов до столицы станет меньше в два раза

Изменить размер текста: A A

С наступлением нерабочей недели значительно сокращается количество автобусов прибывающих и отправляющихся с автовокзала «Центральный». Об этом «Комсомолке» сообщили в справочной транспортного узла.

Изменения коснутся как межрегиональных маршрутов, так и пригородного сообщения. К примеру, число автобусов следующих до Москвы, сократится как минимум вдвое. Пригородные же маршруты все эти дни будут курсировать по расписанию выходного дня.

Напомним, указом президента РФ дни с 30 марта по 5 апреля объявляются нерабочими на территории всей страны.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из-за карантинных мер в Рязани закрывают 33 парка и сквера

Пока до 5 апреля, но снятие запрета будет зависеть от эпидемической обстановки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU