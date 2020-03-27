Нерабочая неделя в Рязани: центральный автовокзал сократит число рейсов до Москвы
С наступлением нерабочей недели значительно сокращается количество автобусов прибывающих и отправляющихся с автовокзала «Центральный». Об этом «Комсомолке» сообщили в справочной транспортного узла.
Изменения коснутся как межрегиональных маршрутов, так и пригородного сообщения. К примеру, число автобусов следующих до Москвы, сократится как минимум вдвое. Пригородные же маршруты все эти дни будут курсировать по расписанию выходного дня.
Напомним, указом президента РФ дни с 30 марта по 5 апреля объявляются нерабочими на территории всей страны.
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Пока до 5 апреля, но снятие запрета будет зависеть от эпидемической обстановки (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU