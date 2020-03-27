Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации
Прокуратуре Рязанской области требуется главный специалист отдела информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации. Объявление о конкурсе размещено на сайте ведомства.
Соискатель вакантной должности должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование не ниже бакалавра по специальности:
- Информатика и вычислительная техника;
- Компьютерные информационные науки;
- Информационная безопасность;
- Электроника, радиотехника и системы связи;
- Математика и механика;
- Государственное и муниципальное управление;
- Менеджмент;
- Экономика;
- Бизнес-информатика;
- Прикладные математика и физика;
- Физика;
- Радиофизика;
- Специальные организационно-технические системы;
- Экономическая безопасность;
- Информационная безопасность автоматизированных систем или по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам.
Документы на конкурс принимаются до 17 апреля в прокуратуре Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU