27 Март 2020 2020-03-27T17:49:31+03:00

Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Соискатель вакантной должности должен иметь высшее техническое образование [список специальностей]

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Прокуратуре Рязанской области требуется главный специалист отдела информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации. Объявление о конкурсе размещено на сайте ведомства.

Соискатель вакантной должности должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование не ниже бакалавра по специальности:

- Информатика и вычислительная техника;

- Компьютерные информационные науки;

- Информационная безопасность;

- Электроника, радиотехника и системы связи;

- Математика и механика;

- Государственное и муниципальное управление;

- Менеджмент;

- Экономика;

- Бизнес-информатика;

- Прикладные математика и физика;

- Физика;

- Радиофизика;

- Специальные организационно-технические системы;

- Экономическая безопасность;

- Информационная безопасность автоматизированных систем или по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам.

Документы на конкурс принимаются до 17 апреля в прокуратуре Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU