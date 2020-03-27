2020-03-27T17:49:31+03:00
Общество

Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации

Соискатель вакантной должности должен иметь высшее техническое образование [список специальностей]
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации.Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратуре Рязанской области требуется главный специалист отдела информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации. Объявление о конкурсе размещено на сайте ведомства.

Соискатель вакантной должности должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование не ниже бакалавра по специальности:

- Информатика и вычислительная техника;

- Компьютерные информационные науки;

- Информационная безопасность;

- Электроника, радиотехника и системы связи;

- Математика и механика;

- Государственное и муниципальное управление;

- Менеджмент;

- Экономика;

- Бизнес-информатика;

- Прикладные математика и физика;

- Физика;

- Радиофизика;

- Специальные организационно-технические системы;

- Экономическая безопасность;

- Информационная безопасность автоматизированных систем или по специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам.

Документы на конкурс принимаются до 17 апреля в прокуратуре Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Прокурор Советского района Никонов в среду покидает должность

Руководитель подразделения написал заявление об увольнении по собственному желанию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: городские депутаты заседали в защитных масках
Аркадий Фомин обратился к однопартийцам
Коронавирус в Рязани: три человека госпитализированы с подозрением на инфекцию
Нерабочая неделя в Рязани: центральный автовокзал сократит число рейсов до Москвы
Из-за карантинных мер в Рязани закрывают 33 парка и сквера
Рязанская прокуратура ищет специалиста по защите информации
Для школы в Кальном и детского сада на ул. Зубковой изменены зоны застройки Рязани
Создателю пистолета ПМ Николаю Макарову в Рязани установят мемориальную доску
То в жар, то в холод: прогноз для Рязанской области на 28 марта
В Рязанской области усилили меры против распространения коронавируса
Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: как будут платить зарплату и что будет с отпусками
Гулявшего по городу по приезде из Италии рязанца накажут
На Московском шоссе Mercedes протаранил ВАЗ, пострадали дети
Рязанская «скорая» получила защитные костюмы от коронавируса
Врачи БСМП на животных учатся лечить пневмонию на фоне коронавируса
Дмитрий Медведев обозначил задачи по работе партии в условиях пандемии коронавируса
От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры
Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего рязанца в камуфляже
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 марта: два человека заражено, 1083 - под наблюдением
Трансляцию дня открытых дверей факультета экономики РГУ перенесли
Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: детсады тоже закроют
Коронавирус в Рязани: мечети и молельные дома отказались от пятничного намаза
Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: что закрыто и что будет работать
Коронавирус в Рязани: губернатор наградил главу Роспотребнадзора за борьбу с вирусом
Под Рязанью зверски убили аиста, вывернув ему клюв
Любимов обратится к жителям Рязанской области из-за коронавируса