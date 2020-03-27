Для школы в Кальном и детского сада на ул. Зубковой изменены зоны застройки Рязани

27 Март 2020 2020-03-27T16:52:08+03:00

Рязанская городская Дума внесла изменения в Генплан и в Правила землепользования и застройки

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Депутаты городской Думы 27 марта рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани. Речь идет о земельном участке в микрорайоне Кальное у ручья Быстрец, на котором планируется строительство новой школы.

Согласно поправкам в Правила землепользования и застройки будут изменены границы территориальных зон: зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны общественно-жилой застройки, зоны общеобразовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Ранее соответствующие изменения были внесены в Генплан, проведены публичные слушания. В конце февраля состоялся круглый стол по вопросу строительства новой школы для Кального. Жители микрорайона и представители общественности по итогам обсуждения поддержали вариант размещения школы в районе улицы Окской и ручья Быстрец.

Также на заседании городской Думы было принято решение о внесении изменений в Генплан Рязани в отношении земельного участка в районе дома № 26в по ул. Зубковой. Меняется функциональное зонирование территории с зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

В конце февраля были проведены публичные слушания, получено положительное заключение. Необходимость изменений в Генплан связана с предстоящей реконструкцией детского сада №7 и расширением его территории. Планируется возведение пристройки на 80 мест к дошкольному образовательному учреждению.

ИСТОЧНИК KP.RU