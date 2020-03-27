2020-03-27T16:34:15+03:00
Общество

То в жар, то в холод: прогноз для Рязанской области на 28 марта

Ночью местами заморозки до -5, днем в отдельных районах воздух прогреется до +18
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды распространил прогноз на 28 марта. Это один из дней, когда в Рязанской области из-за сильного стационарного антициклона, который еще называют блокирующим, наблюдается очень большая амплитуда температуры.

Так, в ночь на субботу температура на уровне -1…4 градусов, а местами она опустится до -5, тогда как днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Осадков метеорологи не прогнозируют. Ветер южный, в светлое время суток 5-10 м/с, в темное - почти безветренно (1-6 м/с).

ИСТОЧНИК KP.RU

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