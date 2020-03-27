Создателю пистолета ПМ Николаю Макарову в Рязани установят мемориальную доску

27 Март 2020 2020-03-27T16:46:13+03:00

Это и еще три решения об увековечении памяти выдающихся людей и времен утвердили депутаты Рязанской городской Думы

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27 марта на заседании Рязанской городской Думы были приняты решения об установке в Рязани нескольких мемориальных досок.

«В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров» - с такой надписью будет установлена памятная доска на здании Рязанского железнодорожного колледжа.

На здании колледжа установят и информационную доску с текстом: «Здесь, в здании железнодорожного училища в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».

На фасаде дома №6 по ул. Высоковольтной разместят памятную доску с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».

Информационная доска появится на фасаде Московского политехнического университета, с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой Отечественной войны».

ИСТОЧНИК KP.RU