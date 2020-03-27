Создателю пистолета ПМ Николаю Макарову в Рязани установят мемориальную доску
27 марта на заседании Рязанской городской Думы были приняты решения об установке в Рязани нескольких мемориальных досок.
«В начале 1930-х годов в Железнодорожном ФЗУ учился известный советский конструктор оружия, изобретатель пистолета ПМ, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Макаров» - с такой надписью будет установлена памятная доска на здании Рязанского железнодорожного колледжа.
На здании колледжа установят и информационную доску с текстом: «Здесь, в здании железнодорожного училища в 1942 году размещали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда».
На фасаде дома №6 по ул. Высоковольтной разместят памятную доску с текстом: «В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» с 1962 по 1968 год работал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич Ларионов (1922 – 2014)».
Информационная доска появится на фасаде Московского политехнического университета, с текстом: «В этом здании с августа 1941 г. по август 1943 г. размещались военные госпитали № 3007, № 3439, № 3450 для лечения раненных на фронтах Великой Отечественной войны».
ИСТОЧНИК KP.RU