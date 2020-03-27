2020-03-27T15:05:11+03:00
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Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: как будут платить зарплату и что будет с отпусками

Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Рассказываем, произойдет с зарплатами работников, их выходными и отпусками в Рязани в эти дни
Яков РЫКОВ
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Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: как будут платить зарплату и что будет с отпусками в эти дни.Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: как будут платить зарплату и что будет с отпусками в эти дни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 28 марта по 5 апреля в Рязани установили нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Министерство труда и социальной защиты Рязанской области опубликовало рекомендации для работников и работодателей о режиме работы в этот период.

Согласно документу, наличие в марте-апреле нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам:

- в этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение. Определяется вознаграждение локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на вознаграждение относятся к расходам на оплату труда в полном размере;

- если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается;

- нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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