2020-03-27T13:00:14+03:00
Происшествия

На Московском шоссе Mercedes протаранил ВАЗ, пострадали дети

Жительница Москвы пыталась въехать на территорию гипермаркета через выезд
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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26 марта на Московском шоссе в Рязани столкнулись Mercedes и ВАЗ-2113. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате аварии пострадали два ребенка.

Примерно в 11.55 31-летняя жительница Москвы на внедорожнике немецкой марки решила повернуть в сторону Metro, но сделала это не на выезде, а на выезде с территории гипермаркета. «Встреча» Mercedes и «тринадцатой» закончилась тем, что медицинская помощь понадобилась водителю 26 лет и трем пассажирам отечественного автомобиля, двое из которых – дети 4 лет и 4 месяцев.

Больше ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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