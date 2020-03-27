На Московском шоссе Mercedes протаранил ВАЗ, пострадали дети

27 Март 2020 2020-03-27T13:00:14+03:00

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26 марта на Московском шоссе в Рязани столкнулись Mercedes и ВАЗ-2113. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате аварии пострадали два ребенка.

Примерно в 11.55 31-летняя жительница Москвы на внедорожнике немецкой марки решила повернуть в сторону Metro, но сделала это не на выезде, а на выезде с территории гипермаркета. «Встреча» Mercedes и «тринадцатой» закончилась тем, что медицинская помощь понадобилась водителю 26 лет и трем пассажирам отечественного автомобиля, двое из которых – дети 4 лет и 4 месяцев.

Больше ДТП с пострадавшими за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU