Рязанская «скорая» получила защитные костюмы от коронавируса
Рязанская станция скорой медицинской помощи и больница имени Семашко получили комплекты защиты от опасных химико-биологических воздействий и заражения при контактах с людьми, болеющих коронавирусом. В скорую помощь поступило 350 таких комплектов, в больницу – 150.
Если возникнет необходимость, медики «скорой» будут надевать их непосредственно перед выездом. Костюмы не только обеспечивают безопасность сотрудников, но и удобны в использовании, имеют низкий вес, не сковывают свободу движения.
Отмечается, что комплекты – многоразовые, после выездов в течение суток они обрабатываются специальным антисептиком и используются вновь.
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ИСТОЧНИК KP.RU