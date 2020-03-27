Рязанская «скорая» получила защитные костюмы от коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T12:21:06+03:00

Комплекты – многоразовые, после выездов в течение суток они обрабатываются специальным антисептиком

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Рязанская станция скорой медицинской помощи и больница имени Семашко получили комплекты защиты от опасных химико-биологических воздействий и заражения при контактах с людьми, болеющих коронавирусом. В скорую помощь поступило 350 таких комплектов, в больницу – 150.

Если возникнет необходимость, медики «скорой» будут надевать их непосредственно перед выездом. Костюмы не только обеспечивают безопасность сотрудников, но и удобны в использовании, имеют низкий вес, не сковывают свободу движения.

Отмечается, что комплекты – многоразовые, после выездов в течение суток они обрабатываются специальным антисептиком и используются вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU