2020-03-27T11:15:02+03:00
Политика

Дмитрий Медведев обозначил задачи по работе партии в условиях пандемии коронавируса

Председатель «Единой России» призвал глав регионов помочь социально ответственному бизнесу
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поставил перед губернаторами ряд задач, касающихся работы региональных отделений партии в условиях пандемии коронавируса.

— В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, — сказал он. — Сейчас нужно добиться максимального эффекта — помочь стране и помочь людям.

Дмитрий Медведев поблагодарил медицинских работников и волонтеров, работающих в условиях пандемии коронавируса. По его словам, они профессионально и самоотверженно делают все необходимое, чтобы помочь тем, кто болеет.

Также председатель «Единой России» рассказал о создании сети взаимопомощи на базе первичных отделений партии с целью поддержать и оказать необходимую помощь тем, кто входит в так называемую группу риска.

Кроме того, Дмитрий Медведев призвал губернаторов помочь социально ответственному бизнесу в период эпидемии.

— И аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. Конечно, здесь нужно проявить понимание и социально ответственному бизнесу помочь, — сказал он.

По словам члена Высшего совета «Единой России», губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе приняты беспрецедентные и главное — эффективные меры по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции.

В регионе зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 у граждан Российской Федерации, вернувшихся из Франции. Ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе осуществляется контроль за гражданами, прибывающими в наш регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Организовано их медицинское наблюдение, включающее лабораторное обследование.

Среди региональных мер поддержки предприятий и организаций Рязанской области, которые оказались в сложной ситуации в связи с установленным противоэпидемическим режимом, рассматриваются преференции по налогам, отсрочка и пересмотры графиков платежей действующим в регионе фондом микрозаймов, рекомендации по отмене или снижению арендной платы.

Губернатор отметил, уже даны поручения проработать обсуждаемые меры с предпринимательским сообществом и совместно с областной Думой подготовить их законодательное оформление.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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