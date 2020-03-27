27 Март 2020 2020-03-27T10:30:13+03:00

От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры - последние новости по коронавирусу в Рязани. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязани закроют для посещений торгово-развлекательные центры, бары, рестораны и многое другое

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С субботы 28 марта на всей территории Рязанской области введут жесткие карантинные меры. Об этом в экстренном обращении к жителям региона рассказал губернатор Николай Любимов.

С 28 марта по 5 апреля будут закрыты все объекты торговли, рынки и торгово-развлекательные центры. Запрет на торговлю не коснется только аптек и продовольственных магазинов, а также магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Кроме того, закроют для посещений все точки общепита – кафе, бары, рестораны, кофейни, буфеты и другие предприятия общественного питания. В этих заведениях разрешат работать только в режиме доставки блюд и работы «на вынос» (полный список ограничительных мер в Рязани: что закрыто и что будет работать).

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ИСТОЧНИК KP.RU