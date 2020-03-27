2020-03-27T10:30:13+03:00
Коронавирус Covid-19

От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры

В Рязани закроют для посещений торгово-развлекательные центры, бары, рестораны и многое другое
Яков РЫКОВ
Поделиться:
От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры - последние новости по коронавирусу в Рязани.От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры - последние новости по коронавирусу в Рязани.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

С субботы 28 марта на всей территории Рязанской области введут жесткие карантинные меры. Об этом в экстренном обращении к жителям региона рассказал губернатор Николай Любимов.

С 28 марта по 5 апреля будут закрыты все объекты торговли, рынки и торгово-развлекательные центры. Запрет на торговлю не коснется только аптек и продовольственных магазинов, а также магазинов, торгующих товарами первой необходимости.

Кроме того, закроют для посещений все точки общепита – кафе, бары, рестораны, кофейни, буфеты и другие предприятия общественного питания. В этих заведениях разрешат работать только в режиме доставки блюд и работы «на вынос» (полный список ограничительных мер в Рязани: что закрыто и что будет работать).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса

Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гулявшего по городу по приезде из Италии рязанца накажут
На Московском шоссе Mercedes протаранил ВАЗ, пострадали дети
Рязанская «скорая» получила защитные костюмы от коронавируса
Врачи БСМП на животных учатся лечить пневмонию на фоне коронавируса
Дмитрий Медведев обозначил задачи по работе партии в условиях пандемии коронавируса
От кафе до ТРЦ: в субботу в Рязани введут жесткие карантинные меры
Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего рязанца в камуфляже
Коронавирус в Рязани, ситуация на 27 марта: два человека заражено, 1083 - под наблюдением
Трансляцию дня открытых дверей факультета экономики РГУ перенесли
Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: детсады тоже закроют
Коронавирус в Рязани: мечети и молельные дома отказались от пятничного намаза
Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: что закрыто и что будет работать
Коронавирус в Рязани: губернатор наградил главу Роспотребнадзора за борьбу с вирусом
Под Рязанью зверски убили аиста, вывернув ему клюв
Любимов обратится к жителям Рязанской области из-за коронавируса