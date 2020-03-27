Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего рязанца в камуфляже

27 Март 2020 2020-03-27T10:00:57+03:00

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Отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам Николая Карпенева из поселка Ухолово Рязанской области. С 23 марта местонахождение 56-летнего (1963 года рождения) мужчины остается неизвестным.

В ориентировке называются следующие приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одет пропавший был в камуфлированную куртку и штаны (не костюм), а также черные кроссовки.

С какой-либо информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU