Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего рязанца в камуфляже
Николай Карпенев из поселка Ухолово пропал 23 марта
Фото: ПО "Лиза Алерт".
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Отряд «Лиза Алерт» подключился к поискам Николая Карпенева из поселка Ухолово Рязанской области. С 23 марта местонахождение 56-летнего (1963 года рождения) мужчины остается неизвестным.
В ориентировке называются следующие приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одет пропавший был в камуфлированную куртку и штаны (не костюм), а также черные кроссовки.
С какой-либо информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU