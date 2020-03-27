2020-03-27T09:31:37+03:00
Общество

Трансляцию дня открытых дверей факультета экономики РГУ перенесли

Новая дата пока не определена
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Трансляцию дня открытых дверей факультета экономики РГУ перенесли.Трансляцию дня открытых дверей факультета экономики РГУ перенесли.
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28 марта факультет экономики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина должен был провести день открытых дверей. Так как вуз временно перешел на дистанционный формат взаимодействия, мероприятие должны были организовать в режиме онлайн-трансляции.

Однако в группе «Абитуриент РГУ», где был запланирован эфир, объявили о переносе трансляции. Новая дата пока не определена. Чтобы узнать, когда мероприятие все-таки состоится, нужно следить за новостями сообществе по ссылке выше и на официальном сайте вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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