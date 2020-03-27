Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля: детсады тоже закроют

27 Март 2020 2020-03-27T09:16:31+03:00

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В Рязани, как и по всей стране, с 30 марта до 5 апреля приостанавливают работу дошкольные образовательные учреждения. Информацию подтвердили в администрации города. При этом ранее в детских садах было объявлено свободное посещение.

Особый режим из-за пандемии коронавируса введен после обращения к россиянам президента Владимира Путина, объявившего неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Причем ограничения в регионе устанавливались и ранее: так, школы Рязанской области закрыли свои двери с 23 марта, а с 31-го числа и как минимум до 12 апреля они перейдут на дистанционное обучение.

Напомним, губернатор Николай Любимов выступил с обращением вслед за главой государства (см. «Читать также»). В числе прочего он поручил приостановить работу всех торговых объектов (за некоторыми исключениями), заведений общественного питания и других организаций сферы обслуживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU