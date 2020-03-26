26 Март 2020 2020-03-26T18:29:12+03:00

В Дягилеве пожар уничтожил два жилых дома. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

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26 марта в Рязани огонь охватил два жилых дома на 4-м Дягилевском проезде. Информация о возгорании поступила в 15.09, а о локализации пожара региональное ГУ МЧС сообщило в 16.23.

За это время, несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило оба здания вместе с тремя хозяйственными постройками. Ущерб огромен, но люди, к счастью, не пострадали.

- На пожаре работают 7 пожарных автомобилей, 30 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU