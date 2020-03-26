2020-03-26T17:03:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: медики отрабатывают лечение пневмонии

Специалисты изучают специфику искусственной вентиляции легких и ранее наработанный опыт
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани из-за пандемии инфекции COVID-2019 запустили курс для медработников, посвященный лечению вирусной пневмонии. В первом цикле занятий примут участие специалисты больницы скорой помощи, ОКБ имени Семашко, городской больницы №11 и перинатального центра. Это анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты, рассказали в региональном минздраве.

Врачи научатся искусственной вентиляции легких в различных режимах, изучат специфику SARS-CoV-2 и опыт лечения тяжелых пневмоний, вызванных свиным гриппом. Напомним, пневмония, когда в легких скапливается жидкость и нарушается кислородный обмен, – это самое распространенное осложнение при коронавирусной инфекции.

Напомним, на 100 тысяч человек в Рязанской области приходится 27 аппаратов ИВЛ. По состоянию на день 26 марта подтверждены два случая заражения коронавирусом.

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На базе больницы имени Семашко появятся 100 коек для пациентов со среднетяжелой формой заболевания и 15 коек для больных с тяжелой формой коронавирусной инфекцией (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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