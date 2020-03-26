2020-03-26T16:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти попросили рассаживать посетителей рязанских кафе в метре друг от друга

Городская администрация дала рекомендации руководителям предприятий, включая сферу общественного питания
Константин МОГИЛИН
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Посетителям кафе лучше сесть подальше друг от друга.Посетителям кафе лучше сесть подальше друг от друга.Фото: Константин МОГИЛИН
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Администрация Рязани обратилась к руководителям предприятий, в том числе ресторанов, кафе и других заведений, с просьбой соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Например, среди мер, рекомендованных организациям общественного питания - организовать рассадку гостей таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее одного метра друг от друга. Также общепиту советуют перейти на оказание услуг в режиме работы по доставке готовых блюд. С посетителями старше 60 лет просят проводить тактичные беседы об их нахождении в «группе риска» по заражению COVID-19 и предостеречь от посещений.

С полным списком рекомендаций можно ознакомиться на по ссылке выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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