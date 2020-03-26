Рязанцев призвали фотографировать тонированные автомобили
В рамках акции #РязаньПротивТонировки региональная Госавтоинспекция просит жителей области присылать фото и видео тонированных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Рязанской области.
«Если вы увидели на дороге автомобиль, у которого передние боковые и/или ветровое стекло тонированы, присылайте фото и видео факта управления таким транспортом в Госавтоинспекцию», - говорится в сообщении ведомства.
Сделать это можно по электронной почте: gibdd0062@yandex.ru, либо в комментарии к соответствующему посту сообщества «Госавтоинспекция Рязанской области». В подписи к фото- и видеоматериалам указывайте место и время съемки. Также на присланных материалах должны быть четко различимы номера автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU