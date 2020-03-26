Николай Любимов: Мы обязаны помочь организациям Рязанской области

26 Март 2020 2020-03-26T15:07:22+03:00

На встрече с зампредом Светланой Горячкиной губернатор поручил сделать все, чтобы сохранить предприятия региона

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25 марта во время встречи с заместителем председателя правительства Рязанской области Светланой Горячкиной глава региона Николай Любимов поднял вопрос о мерах поддержки предприятий и организаций области, которые оказались в сложной ситуации в связи с установленным противоэпидемическим режимом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Светлана Горячкина проинформировала губернатора, что среди региональных мер поддержки рассматриваются преференции по налогам, отсрочка и пересмотры графиков платежей действующим в регионе фондом микрозаймов.

- Необходимо сделать все возможное, для того чтобы сохранить наши предприятия и максимально минимизировать неблагоприятные последствия для бизнеса, - поручил зампреду Николай Любимов.

Кроме того, для поддержки бизнеса и предпринимательства будут даны рекомендации по отмене или снижению арендной платы. Также готовятся обращения к федеральным органам власти. Предложения, в частности, касаются банковской системы, налоговой политики и дополнительного финансирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU