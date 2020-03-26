Пьяная рязанка угрожала убить беременную соседку, проткнув ее шампуром

26 Март 2020 2020-03-26T14:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть поступил звонок от испуганной рязанки, которая сообщила, что ее пьяная подруга угрожала ей убийством шампурами. Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя соседками, одна из которых – многодетная, беременная женщина, а другая – обычная пьяная мадам, произошел конфликт.

После словесной перепалки женщины разошлись по своим квартирам, но потом подвыпившая соседка вдруг вспомнила недавний конфликт и вернулась к обидчице, держа в руке шампуры для жарки шашлыка. Постучав к ней в дверь, женщина пригрозила убить беременную, проткнув ее насквозь, если еще раз услышит негатив в свой адрес.

Участковые быстро усмирили буянившую женщину, забрали шампуры, а потом возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки

На одного из его участников заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU