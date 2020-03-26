2020-03-26T14:10:26+03:00
Происшествия

Пьяная рязанка угрожала убить беременную соседку, проткнув ее шампуром

Полицейские быстро усмирили буянившую женщину и возбудили уголовное дело
Яков РЫКОВ
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Пьяная рязанка угрожала убить беременную соседку, проткнув ее шампуром.Пьяная рязанка угрожала убить беременную соседку, проткнув ее шампуром.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть поступил звонок от испуганной рязанки, которая сообщила, что ее пьяная подруга угрожала ей убийством шампурами. Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя соседками, одна из которых – многодетная, беременная женщина, а другая – обычная пьяная мадам, произошел конфликт.

После словесной перепалки женщины разошлись по своим квартирам, но потом подвыпившая соседка вдруг вспомнила недавний конфликт и вернулась к обидчице, держа в руке шампуры для жарки шашлыка. Постучав к ней в дверь, женщина пригрозила убить беременную, проткнув ее насквозь, если еще раз услышит негатив в свой адрес.

Участковые быстро усмирили буянившую женщину, забрали шампуры, а потом возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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