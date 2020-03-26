Пьяная рязанка угрожала убить беременную соседку, проткнув ее шампуром
В дежурную часть поступил звонок от испуганной рязанки, которая сообщила, что ее пьяная подруга угрожала ей убийством шампурами. Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя соседками, одна из которых – многодетная, беременная женщина, а другая – обычная пьяная мадам, произошел конфликт.
После словесной перепалки женщины разошлись по своим квартирам, но потом подвыпившая соседка вдруг вспомнила недавний конфликт и вернулась к обидчице, держа в руке шампуры для жарки шашлыка. Постучав к ней в дверь, женщина пригрозила убить беременную, проткнув ее насквозь, если еще раз услышит негатив в свой адрес.
Участковые быстро усмирили буянившую женщину, забрали шампуры, а потом возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки
На одного из его участников заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU