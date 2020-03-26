26 Март 2020 2020-03-26T12:47:38+03:00

В пятницу на 13 улицах Рязани отключат электричество. Фото: Архив "КП"

В областном центре продолжаются работы на воздушной линии

Изменить размер текста: A A

В пятницу в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

27 марта с 09:30 до 15:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Дорожная, дома с 1 по 31;

- 1-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 5, д. 7, д. 8, д. 9;

- 2-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 12;

- 3-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 52, д. 54, д. 56;

- 4-й проезд Добролюбова, дома с 2 по 14, д. 17, дома с 19 по 28, дома с 30 по 52;

- 5-й проезд Добролюбова, д. 28, д. 29, дома с 31 по 40;

- 6-й проезд Добролюбова, д. 2;

- ул. Добролюбова, дома с 1 по 3, дома с 5 по 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34;

- ул. Чехова, дома с 1 по 43, дома с 47 по 53, дома с 2 по 12;

- ул. Достоевского, дома с 2 по 50, дома с 52 по 54;

- ул. Громовой, дома с 1 по 17, дома с 19 по 24, д. 26;

- ул. Шевцовой, дома с 1 по 10, д. 12, д. 16, д. 18;

- ул. Тюленина, д. 2, д. 4, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU