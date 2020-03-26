В аварии с переворотом в Рязани пострадали две девушки
25 марта в Рязани за несколько минут до полуночи на улице Новой случилось ДТП с двумя пострадавшими. У дома 27а столкнулись автомобили Audi и Hyundai, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.
По предварительной информации, 30-летний горожанин на Hyundai решил выехать со второстепенной дороги перед 19-летним жителем Сасовского района, который двигался по главной. После удара Audi вылетела на тротуар, где, к счастью, никого не оказалось, и перевернулась.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиркам обеих машин – 19-летней и 21-летней.
ИСТОЧНИК KP.RU