2020-03-26T11:22:03+03:00
Происшествия

В аварии с переворотом в Рязани пострадали две девушки

В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Рязанской области.Фото: УГИБДД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

25 марта в Рязани за несколько минут до полуночи на улице Новой случилось ДТП с двумя пострадавшими. У дома 27а столкнулись автомобили Audi и Hyundai, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Рязанской области.

По предварительной информации, 30-летний горожанин на Hyundai решил выехать со второстепенной дороги перед 19-летним жителем Сасовского района, который двигался по главной. После удара Audi вылетела на тротуар, где, к счастью, никого не оказалось, и перевернулась.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиркам обеих машин – 19-летней и 21-летней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24