В Рязани появится спортивно-туристический маршрут «Семь мостов»
В Рязанской области появится сеть из 28 активных физкультурных маршрутов, сообщает министерство спорта. Маршруты адаптируют для пешеходного туризма, бега, скандинавской ходьбы и других видов спорта.
По информации властей, уже в 2020 году в Рязани откроют пеший маршрут «Семь мостов». Начинаться он будет от входа в ЦПКиО с улицы Братиславской, далее проследует по парку, пройдет под мостами через центр города, Лыбедский бульвар и цирк до кремля.
Этапы прохождения маршрута:
- ЦПКиО;
- улица Введенская;
- улица Чапаева;
- Лыбедский бульвар;
- улица Ленина;
- улица Лево-Лыбедская;
- Трубежная набережная;
- кремль;
- Кремлевский парк;
- улица Кремлевский вал;
- Посадский переулок;
- улица Новослобоская;
- улица Почтовая;
- Лыбедский бульвар;
- сквер имени Полонского;
- улица Чапаева;
- улица Введенская;
- ЦПКиО.
На пути следования маршрута – аллея Олимпийской славы, бульвар у цирка, ансамбль Соборной площади, Кремлевский парк, кремль, дома постройки XIX века и другие достопримечательности.
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ИСТОЧНИК KP.RU