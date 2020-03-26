В Рязани появится спортивно-туристический маршрут «Семь мостов»

26 Март 2020 2020-03-26T11:09:52+03:00

Пеший маршрут пройдет через весь центр города, и будет интересен как для туристов, так и для любителей бега и скандинавской ходьбы

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В Рязанской области появится сеть из 28 активных физкультурных маршрутов, сообщает министерство спорта. Маршруты адаптируют для пешеходного туризма, бега, скандинавской ходьбы и других видов спорта.

По информации властей, уже в 2020 году в Рязани откроют пеший маршрут «Семь мостов». Начинаться он будет от входа в ЦПКиО с улицы Братиславской, далее проследует по парку, пройдет под мостами через центр города, Лыбедский бульвар и цирк до кремля.

Этапы прохождения маршрута:

- ЦПКиО;

- улица Введенская;

- улица Чапаева;

- Лыбедский бульвар;

- улица Ленина;

- улица Лево-Лыбедская;

- Трубежная набережная;

- кремль;

- Кремлевский парк;

- улица Кремлевский вал;

- Посадский переулок;

- улица Новослобоская;

- улица Почтовая;

- Лыбедский бульвар;

- сквер имени Полонского;

- улица Чапаева;

- улица Введенская;

- ЦПКиО.

На пути следования маршрута – аллея Олимпийской славы, бульвар у цирка, ансамбль Соборной площади, Кремлевский парк, кремль, дома постройки XIX века и другие достопримечательности.

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ИСТОЧНИК KP.RU