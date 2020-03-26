Власти Рязани заказали благоустройство Комсомольского парка

26 Март 2020 2020-03-26T10:33:33+03:00

Первый этап должен завершиться до конца сентября. Работы обойдутся примерно в 15,5 млн рублей

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Первая очередь благоустройства Комсомольского парка обойдется примерно в 15,5 млн рублей. Такова начальная цена контракта на торгах, объявленных властями Рязани 25 марта. Работы должны завершиться до 30 сентября.

Что входит в смету:

- спортивная площадка с полимерным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольным кольцом;

- детская площадка с горкой, качелями и шведской стенкой;

- площадка для выгула собак;

- покрытие дорожек (асфальт);

- система видеонаблюдения;

- 59 фонарей;

- 34 скамьи на чугунных опорах и 11 лавочек без поручней;

- 38 урн.

Напомним, Комсомольский парк включен в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Это общественное пространство выбрали в ходе голосования, которое проходило осенью 2019-го, затем определились и с вариантом благоустройства.

Этот вариант, дающий весьма смутное представление о том, что должно получиться, победил.

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ИСТОЧНИК KP.RU