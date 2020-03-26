Власти Рязани заказали благоустройство Комсомольского парка
Первая очередь благоустройства Комсомольского парка обойдется примерно в 15,5 млн рублей. Такова начальная цена контракта на торгах, объявленных властями Рязани 25 марта. Работы должны завершиться до 30 сентября.
Что входит в смету:
- спортивная площадка с полимерным покрытием, мини-футбольными воротами и баскетбольным кольцом;
- детская площадка с горкой, качелями и шведской стенкой;
- площадка для выгула собак;
- покрытие дорожек (асфальт);
- система видеонаблюдения;
- 59 фонарей;
- 34 скамьи на чугунных опорах и 11 лавочек без поручней;
- 38 урн.
Напомним, Комсомольский парк включен в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Это общественное пространство выбрали в ходе голосования, которое проходило осенью 2019-го, затем определились и с вариантом благоустройства.
Этот вариант, дающий весьма смутное представление о том, что должно получиться, победил.
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ИСТОЧНИК KP.RU