Надежда Штевнина будет курировать экономический блок администрации Рязани

26 Март 2020 2020-03-26T10:30:21+03:00

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Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина будет курировать экономический блок вместо покинувшего поста замглавы администрации Игоря Тишина, сообщает ИА «МедиаРязань».

Напомним, 25 марта Игоря Тишина избрали главой администрации Спасского района. Он набрал наибольшее количество баллов в проводимом конкурсе на замещение должности главы районной администрации (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Надежда Николаевна Штевнина родилась в Рязани 17 ноября в 1980 года.

С отличием окончила Рязанский государственный педагогический университет имени Есенина по специальности учитель английского и немецкого языков, в 2006 году – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, квалификация – менеджер.

С июня 2013 по декабрь 2014 – руководитель секретариата заместителя председателя правительства Рязанской области.

С декабря 2014 по октябрь 2016 занимала должности заместителя начальника управления – начальника отдела по обеспечению деятельности главы администрации и заместителей главы администрации управления делами аппарата администрации города Рязани.

В 2016 году возглавила управление организационной работы аппарата администрации города Рязани.

Не состоит в браке. Воспитывает дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU