Коронавирус в Рязани, ситуация на 26 марта: 2 зараженных, 893 под наблюдением

26 Март 2020 2020-03-26T09:47:07+03:00

142 человека покинули карантин – они здоровы. Таковы данные на утро четверга

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Оперативная рабочая группа по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области опубликовала сводные данные на 8.30 26 марта.

В регионе по-прежнему официально подтверждены 2 случая заражения инфекцией COVID-2019 - у супружеской пары, вернувшейся из Франции. Напомним, они проходят лечение в инфекционном отделении ОКБ имени Семашко.

Под медицинским наблюдением находятся 893 человека, которые вернулись из зарубежных стран. Еще 142 карантин покинули, так как обследование показало, что они здоровы.

Напомним, горячая линия работает по телефону 8 (4912) 506-487. Для разъяснительной работы среди людей старше 60 лет и приема заявок на оказание им помощи в условиях эпидемии открыли еще один номер 8 (4912) 39-20-71. Роспотребнадзор принимает звонки по номерам, указанным по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU