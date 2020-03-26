2020-03-26T10:54:51+03:00
Здоровье

В БСМП заработал ангиограф последнего поколения

Новый аппарат необходим для диагностики и лечения заболеваний сосудов
Антон КОНОВАЛОВ
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Ангиограф в новой рязанской БСМП.Ангиограф в новой рязанской БСМП.
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В Рязани на ангиографе последнего поколения в Больнице скорой медицинской помощи обследован первый пациент. Ему провели коронарографию и ангиографию артерий нижних конечностей. Пока местные специалисты работают на аппарате под руководством тренеров фирмы-производителя.

Новое оборудование позволяет увидеть изменения в сосудах и получить трехмерную картинку для внутрисосудистых операций. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Сергея Грязнова, ангиограф необходим для диагностики и лечения заболеваний артерий, питающих головной мозг, сосудов сердца и нижних конечностей.

Новое оборудование позволяет увидеть изменения в сосудах и получить трехмерную картинку для внутрисосудистых операций

Новое оборудование позволяет увидеть изменения в сосудах и получить трехмерную картинку для внутрисосудистых операций

- На оборудовании мы будем выполнять лечебные манипуляции, гибридные вмешательства, чтобы восстановить кровоток в этих бассейнах, - цитирует специалиста областной минздрав.

Кроме того, в БСМП ввели в строй рентгеновские С-дуги, которые помогают максимально качественно визуализировать внутренние органы во время хирургического вмешательства. Теперь в медучреждении работают пять таких аппаратов, притом что ранее работал один.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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