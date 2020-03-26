26 Март 2020 2020-03-26T08:56:11+03:00

Коронавирус в Рязани: власти готовы развернуть госпиталь для тяжелых больных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На базе больницы имени Семашко появятся 100 коек для пациентов с среднетяжелой формой заболевания и 15 коек для больных с тяжелой формой коронавирусной инфекцией

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В Рязани в случае необходимости готовы развернуть койки для пациентов с коронавирусом, сообщает Первый канал со ссылкой на заведующего инфекционным отделением Областной клинической больницы имени Семашко Владимира Гришина.

— В случае поступления таких пациентов на базе нашего лечебного учреждения будет развернут специальный госпиталь на 100 коек для пациентов со среднетяжелой формой заболевания, 15 коек - для больных с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, — заявил врач-инфекционист.

Напомним, руководство федерального штаба по борьбе с коронавирусом требует от регионов мобилизации системы здравоохранения. По всей стране должно быть срочно увеличено количество инфекционных коек.

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ИСТОЧНИК KP.RU