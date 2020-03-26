Коронавирус в Рязани: власти готовы развернуть госпиталь для тяжелых больных
В Рязани в случае необходимости готовы развернуть койки для пациентов с коронавирусом, сообщает Первый канал со ссылкой на заведующего инфекционным отделением Областной клинической больницы имени Семашко Владимира Гришина.
— В случае поступления таких пациентов на базе нашего лечебного учреждения будет развернут специальный госпиталь на 100 коек для пациентов со среднетяжелой формой заболевания, 15 коек - для больных с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, — заявил врач-инфекционист.
Напомним, руководство федерального штаба по борьбе с коронавирусом требует от регионов мобилизации системы здравоохранения. По всей стране должно быть срочно увеличено количество инфекционных коек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС
На контроле УМВД находятся пять тысяч граждан, прибывших в регион из-за границы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU