Коммерсанту из Рыбновского района пришлось сжечь 400 кг копченой рыбы

26 Март 2020 2020-03-26T08:04:45+03:00

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Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку цеха по производству копченой рыбной продукции в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района.

Во время проверки инспекторы обнаружили в цехах и на складах 400 кг обезличенной рыбы. Специалисты не смогли определить дату ее изготовления, сроки годности, производителя и соответственно сопоставить с ветеринарными сопроводительными документами.

В итоге рыбу сначала отправили на изолированное хранение, а потом сожгли в инсинераторе ООО «Ветбиоутильпредприятие» в Старожиловском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU