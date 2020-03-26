Коммерсанту из Рыбновского района пришлось сжечь 400 кг копченой рыбы
Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку цеха по производству копченой рыбной продукции в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района.
Во время проверки инспекторы обнаружили в цехах и на складах 400 кг обезличенной рыбы. Специалисты не смогли определить дату ее изготовления, сроки годности, производителя и соответственно сопоставить с ветеринарными сопроводительными документами.
В итоге рыбу сначала отправили на изолированное хранение, а потом сожгли в инсинераторе ООО «Ветбиоутильпредприятие» в Старожиловском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU