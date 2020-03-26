2020-03-26T08:04:45+03:00
Общество

Коммерсанту из Рыбновского района пришлось сжечь 400 кг копченой рыбы

Несколько тонн рыбной продукции, которую обнаружили инспекторы Россельхознадзора, оказалась абсолютно обезличенной
Яков РЫКОВ
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Коммерсанту из Рыбновского района пришлось сжечь 400 кг копченой рыбы.Коммерсанту из Рыбновского района пришлось сжечь 400 кг копченой рыбы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники рязанского Россельхознадзора провели внеплановую проверку цеха по производству копченой рыбной продукции в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района.

Во время проверки инспекторы обнаружили в цехах и на складах 400 кг обезличенной рыбы. Специалисты не смогли определить дату ее изготовления, сроки годности, производителя и соответственно сопоставить с ветеринарными сопроводительными документами.

В итоге рыбу сначала отправили на изолированное хранение, а потом сожгли в инсинераторе ООО «Ветбиоутильпредприятие» в Старожиловском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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