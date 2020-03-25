25 Март 2020 2020-03-25T08:41:14+03:00

На трассе в Александро-Невском районе иномарка насмерть сбила пешехода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вечером 24 марта в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель за рулем автомобиля Renault Fluence, сбил 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады медиков.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает пешеходов ответственно относиться к собственной безопасности и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU