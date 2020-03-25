Владимир Путин наградил рязанцев-строителей Крымского моста
Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении почетных званий рязанцам, которые внесли большой вклад в строительство Крымского моста, а также за многолетнюю и добросовестную работу.
В соответствии с Указом, орденом Александра Невского награжден плотник рязанской территориальной фирмы «Мостоотряд-22» - филиала ПАО «Мостотрест» Игорь Назьмов.
Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
- Виктор Горшков, руководитель проекта – начальник участка строительства фирмы «Мостоотряд-22»;
- Ильясов Сергей, плотник фирмы «Мостоотряд-22»;
- Сорочинский Алексей, заместитель директора по производству фирмы «Мостоотряд-22»;
- Удалов Игорь, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций фирмы «Мостоотряд-22».
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ИСТОЧНИК KP.RU