2020-03-25T07:53:53+03:00
Общество

Владимир Путин наградил рязанцев-строителей Крымского моста

Высокие награды получили пять специалистов «Мостоотряда-22» - от плотников до руководителей
Александр РАДЫГИН
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Президент России Владимир Путин наградил рязанских строителей Крымского моста.Президент России Владимир Путин наградил рязанских строителей Крымского моста.Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении почетных званий рязанцам, которые внесли большой вклад в строительство Крымского моста, а также за многолетнюю и добросовестную работу.

В соответствии с Указом, орденом Александра Невского награжден плотник рязанской территориальной фирмы «Мостоотряд-22» - филиала ПАО «Мостотрест» Игорь Назьмов.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

- Виктор Горшков, руководитель проекта – начальник участка строительства фирмы «Мостоотряд-22»;

- Ильясов Сергей, плотник фирмы «Мостоотряд-22»;

- Сорочинский Алексей, заместитель директора по производству фирмы «Мостоотряд-22»;

- Удалов Игорь, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций фирмы «Мостоотряд-22».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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