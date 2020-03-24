Коронавирус в Рязани: глава администрации пригрозила работающим фитнес-центрам и кафе

24 Март 2020 2020-03-24T18:21:24+03:00

На нарушителей Елена Сорокина пообещала жаловаться в Роспотребнадзор и в полицию

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24 марта в администрации Рязани прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 на территории областного центра. На нем сити-менеджер Елена Сорокина напомнила, что с 23 марта на территории региона вводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Согласно новым мерам, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки, объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения.

- Если эти условия не будут выполнены, в адрес Роспотребнадзора и районных отделений УМВД будет направлена информация о недобросовестных организациях для принятия необходимых мер в их отношении, – приводит слова Елены Сорокиной пресс-служба администрации Рязани.

Также на заседании стало известно, что предприятия общепита должны быть переведены в режим работы по доставке готовых блюд. То есть, поесть в зале ресторана или кафе теперь у рязанцев не получится.

Однако сами представители бизнеса постановления до сих пор не видели

- Мы вообще не понимаем, как нам работать. Где это распоряжение можно увидеть и прочитать? Вчера весь день звонили на горячую линию Роспотребнадзора, чтобы узнать подробности, но так и не дозвонились. Даже нормально информацию донести не могут, а уже грозятся штрафовать, - поделился с «Комсомолкой» владелец одного из рязанских кафе.

При этом, несмотря на принятые меры, подавляющее большинство заведений общепита в центре Рязани, продолжают работать в обычном режиме. Везде можно встретить обедающих за столами посетителей. Правда, в одном из сетевых фаст-фудов, корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что в любом случае упакуют заказ в пакет, но съесть его в зале по-прежнему можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU