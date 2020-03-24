Рязанцам показали потери тепла их домов

24 Март 2020 2020-03-24T18:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта волонтеры федерального арт-проекта «Цвета потери тепла» вместе с журналистами рязанской «Комсомолки» провели тепловизионные исследования в разных районах города. Были сделаны тепловые снимки фасадов различных типов домов и исторических зданий.

Для рейда был выбран последний по-настоящему холодный день полугодия – именно в такую погоду тепловизоры показывают объективную картину. Съемки проводились на территории Рязанского кремля, в 3-м Мопровском переулке, на улицах 4-я и 6-я Линия, Татарская, Павлова, Соборная, Ленина, Свободы, Островского, Полетаева, Новоселов, на площади 26 Бакинских комиссаров и на Солотчинском шоссе.

По предварительным результатам, лучший показатель - у дворца Олега в Рязанском кремле. У зданий советской застройки показатели не намного хуже. Панельные и кирпичные «хрущевки» и «брежневки» тоже неплохо держат тепло, да и к зданиям постройки старше 50 лет нет особых нареканий. В целом неплохо показали себя и рязанские новостройки. Современные строительные и отделочные материалы, там, где они правильно используются, гарантируют хороший результат.

— Это не первая моя съемка, поэтому меня приятно удивило здание рязанской библиотеки имени Горького: не только внешние стены, но и окна выглядят на тепловизорах очень прилично. В ближайшее время мы подробно расскажем рязанцам о совместной проведенной акции, - поделилась впечатлениями после съемки Ирина Кузнецова, волонтер арт-проекта «Цвета потери тепла».

Волонтеры снимают при помощи тепловизоров в семи городах России - Вологде, Череповце, Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске. Планируется, что после окончания съемок будет подготовлена выставка о том, сколько тепла теряют наши дома и сколько денег теряет каждый житель страны, отапливая воздух.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Тепло по счетчику, или Как выглядит современное центральное отопление?

Оказывается, в новых домах тепло из городских сетей в квартиры можно получать в желаемых потребителем объемах и иметь возможность экономить (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU