Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута
24 марта вышли в рейс еще восемь троллейбусов, переданных в Рязань из Москвы. По одной машине вышли на маршруты №№ 1 и 16, по три – на маршруты №3 и №5.
- В ближайшее время планируется организовать обучение сотрудников УРТ по техническому обслуживанию и ремонту новых троллейбусов, - сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, первые четыре «москвича» начали курсировать по городу на прошлой неделе. Тогда же начальник управления транспорта Андрей Михно заявил, что завершается подготовка к работе еще 30 машин. Всего, напомним, из столицы прибыло 78 единиц электротранспорта.
Салон одного из вышедших на маршрут московских троллейбусов. Фото: admrzn.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU