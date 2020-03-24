Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута

24 Март 2020 2020-03-24T17:27:27+03:00

Теперь они курсируют по городу под номерами 1, 3, 5 и 16

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24 марта вышли в рейс еще восемь троллейбусов, переданных в Рязань из Москвы. По одной машине вышли на маршруты №№ 1 и 16, по три – на маршруты №3 и №5.

- В ближайшее время планируется организовать обучение сотрудников УРТ по техническому обслуживанию и ремонту новых троллейбусов, - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, первые четыре «москвича» начали курсировать по городу на прошлой неделе. Тогда же начальник управления транспорта Андрей Михно заявил, что завершается подготовка к работе еще 30 машин. Всего, напомним, из столицы прибыло 78 единиц электротранспорта.

Салон одного из вышедших на маршрут московских троллейбусов. Фото: admrzn.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU