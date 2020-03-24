В Рязани начали делать татуировки на тему коронавируса
В Рязани стали делать татуировки, посвященные коронавирусной инфекции, сообщает телеканал ТКР. Рязанец Владислав Буков стал первым обладателем такого эскиза. На его голени появилась татуировка, на которой кинжал пронзает вирус, а на девизной ленте надпись: Death Before Corona («Смерть превыше короны»).
— На фоне большого шума решил провести время с пользой и сделать татуировку, которая будет напоминать об этих временах, карантине, работе на удаленке, — сказал рязанец о своем выборе.
Рязанец сделал татуировку на тему коронавируса.Источник видео: телканал ТКР
Известно, что в ближайшее время мастер тату сделает еще один эскиз. Он уверен, что нового обладателя «коронавирусной татуировки» ему долго ждать не придется.
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ИСТОЧНИК KP.RU