Заботясь о жильцах, в ГК «Зеленый сад» приняли меры предосторожности от коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T16:01:46+03:00

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С 24 марта УЖК «Зеленый сад-Мой дом» начинает ежедневную обработку подъездов, детских и спортивных площадок, чтобы свести риски заражения коронавирусом (COVID-19) к минимуму. Обрабатываться будут входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, кнопки общего пользования, перила, лифтовые кабины, детские карусели, лавочки, ручки калиток, спортивные тренажеры.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Для дезинфекции будет использоваться средство «Ника-Экстра М», которое отлично борется с бактериальными инфекциями, грибком, различными вирусами. Средство не содержит хлора, поэтому отсутствуют последствия от неосторожного вдыхания паров. Также дезинфицирующее средство не вызывает аллергических реакций, раздражений кожных покровов и слизистых оболочек.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Мы просим вас прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и ограничить посещение общественных мест. Напоминаем, что все вопросы с управляющей компанией можно решить дистанционно, используя личный кабинет на сайте, по электронной почте service@green-garden.ru или по телефону +7 (4912) 77-77-74.

Так же обработка производится во всех офисных помещениях ГК «Зеленый сад», проводится измерение температуры у всех сотрудников ежедневно в начале рабочего дня.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU