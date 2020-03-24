Против рязанца возбудили дело за телесные наказания дочери
В Кораблинском районе возбудили уголовное дело против мужчины, который использовал «нетрадиционные методы» при воспитании дочери. Он прибегал к телесным наказаниям, что приравнивается к жестокому обращению. По статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» родителю грозит наказание от денежного взыскания до лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, с 16 по 20 марта в регионе проводилось профилактическое мероприятие «Надзор». Среди нарушений, а их выявили более 100, самым распространенным является неисполнение родительских обязанностей. Административный кодекс за такие нарушения предусматривает штрафы от 100 до 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU