Калужанин стал замгубернатора Рязанской области

24 Март 2020 2020-03-24T14:08:01+03:00

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Экс-министр экономического развития Калужской области Илья Веселов назначен замом рязанского губернатора Николая Любимова. Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

Илья Веселов будет главой представительства Рязанской области в Москве. Место освободилось после Наили Черниковой, которая ушла по собственному желанию.

Мы писали о том, что на замену опытному функционеру активно сватают земляка Николая Любимова и, по всей видимости, его протеже. К исполнению своих обязанностей Илья Веселов приступил с 24 марта 2020 года. Основной его функционал: работа с федеральными органами власти и госкорпорациями.

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ИСТОЧНИК KP.RU