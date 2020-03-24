2020-03-24T14:08:01+03:00
Политика

Калужанин стал замгубернатора Рязанской области

К своим обязанностям Илья Веселов приступил 24 марта
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Губернатор Рязаннской области укрепляет свои позиции с помощью земляков? Фото: kp40.ru.Губернатор Рязаннской области укрепляет свои позиции с помощью земляков? Фото: kp40.ru.
Изменить размер текста:

Экс-министр экономического развития Калужской области Илья Веселов назначен замом рязанского губернатора Николая Любимова. Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

Илья Веселов будет главой представительства Рязанской области в Москве. Место освободилось после Наили Черниковой, которая ушла по собственному желанию.

Мы писали о том, что на замену опытному функционеру активно сватают земляка Николая Любимова и, по всей видимости, его протеже. К исполнению своих обязанностей Илья Веселов приступил с 24 марта 2020 года. Основной его функционал: работа с федеральными органами власти и госкорпорациями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута
Командир рязанской военной части вымогал у сослуживца полмиллиона рублей
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
В Рязани начали делать татуировки на тему коронавируса
Заботясь о жильцах, в ГК «Зеленый сад» приняли меры предосторожности от коронавируса
Против рязанца возбудили дело за телесные наказания дочери
Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода
Калужанин стал замгубернатора Рязанской области
Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта
В Рязани сотрудникам детской поликлиники в январе задержали зарплату
Это не героизм: медики рязанской «скорой» рассказали, как проводят время на карантине
Рязанцы смогут пополнить карту УмКА еще в 8 киосках «Роспечати»
Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг