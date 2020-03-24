Рязанцы смогут пополнить карту УмКА еще в 8 киосках «Роспечати»
Еще восемь киосков АО «Роспечать» присоединились к сети пополнения транспортных носителей УмКА. Теперь стало возможно сделать в киоске на площади Ленина, именно здесь наблюдается один из самых больших в городе потоков пассажиров.
Отметим, что и в других киосках доступно прямое пополнение – поездка возможна сразу после внесения денежных средств. Большинство подобных пунктов пополнения, расположенных во всех районах областного центра, находятся рядом с остановками общественного транспорта.
В киосках «Роспечати», помимо карт УмКА, можно пополнить брелоки и браслеты, с помощью которых пассажиры расплачиваются за поездки. Все адреса подобных точек пополнения можно посмотреть здесь. А вся сеть, включающая более 1200 пунктов, размещена на сайте картаумка.рф; точные адреса можно также узнать по бесплатному номеру 8-800-250-02-62.
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ИСТОЧНИК KP.RU