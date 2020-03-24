В Рязани сотрудникам детской поликлиники в январе задержали зарплату

24 Март 2020 2020-03-24T13:49:53+03:00

При этом в марте от аванса обещали заплатить лишь только 20%

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились сотрудники ГБУ РО городская детская поликлиника №6 и рассказали о задержке заработной платы, отсутствии медицинских масок, дезинфицирующих средств и других расходных материалов.

- В январе нам задержали зарплату примерно на неделю. Должны были заплатить 12 января, а перевели только 20-го. Сейчас нам сообщили, что от аванса дадут только 20%. Кроме того, поликлиника не обеспечена достаточным количеством масок и расходных материалов. И это на фоне нехватки врачей на 60%, - рассказали сотрудники медицинской организации.

Также медики сообщили, что ремонт регистратуры в поликлинике не могут завершить с сентября, а обеспечение канцтоварами ведется из рук вон плохо. При этом руководство лечебного учреждения ссылается на нехватку финансирования и говорит о том, что в данной ситуации не может ничем помочь.

Однако в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области «Комсомолке» сообщили, что в учреждении «в наличии 35 тысяч масок, которые выдаются врачам на время приема и вызовы. В учреждении есть необходимое количество кислородных средств, дезсредств, кожных антисептиков, хлорсредств. Общее количество - 65 литров».

В ведомстве уточнили, что зарплата была выплачена в полном объеме 12 марта. Авансовый платеж ожидается 27 марта. И тоже в полном объеме.

Но медицинские работники оптимизма чиновников не разделяют. По их словам, каждому из них приказали сшить по три марлевых повязки, а дезинфицирующие средства рекомендовали тратить как можно экономнее, так как в ближайшее время возможны перебои с их поставками.

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ИСТОЧНИК KP.RU