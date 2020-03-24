2020-03-24T11:13:56+03:00
Происшествия

Рязанец ударил собутыльника ножом – тот через 10 дней умер в больнице

Свою вину 39-летний мужчина не признает, но уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением все же отправлено в суд
Антон ВОХЕЧ
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В начале июня прошлого года 39-летний житель областного центра уже в состоянии изрядного подпития устроил «фуршет» в одном из нежилых домов на Михайловском шоссе. Его собутыльником оказался мужчина, который ему годится в отцы. Подогретые спиртным, мужчины начали конфликтовать. Тот, что моложе, привел «веский» аргумент: взял со стола нож и ударил собутыльника в шею. Тот оказался в больнице, где через 10 дней умер. Эта информация появилась на сайте облпрокуратуры.

Не в меру горячий рязанец свою вину не признал, но собранные предварительным следствием доказательства явились достаточными для предъявления злоумышленнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой района направлено для рассмотрения в Железнодорожный райсуд Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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