В рязанской БСМП провели первую микрохирургическую операцию
Пациент с множественными переломами в области запястья получил серьезную травму на улице и был доставлен в БСМП Рязани. Хирурги провели сразу две операции. В экстренном порядке пациенту устранили вывих и перелом костей запястья, а уже в плановом – выполнили сложную реконструкцию под руководством микрохирурга из Московской клиники EMC Максима Саутина. Сообщение об этом размещено в сообществе «БСМП Рязань» ВКонтакте.
При этом мужчине практически безупречно восстановили поверхность в области лучезапястного сустава с пластикой связок костей запястья. Затем хирурги зафиксировали поврежденную часть спицами.
Еще одному рязанцу в этот день, можно сказать, повезло. Он поступил в 1-ю «травму» с повреждением сухожилий трех пальцев кисти и пальцевых нервов. В экстренном порядке травматологи провели операцию – микрохирургическое сшивание нервов. Отметим, что за три недели с начала работы клиники в 1 травматологическом отделении хирурги провели уже около десятка сложных операций.
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ИСТОЧНИК KP.RU