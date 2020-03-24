Троих рязанцев оштрафовали за отказ пройти техобслуживание газового оборудования

24 Март 2020 2020-03-24T10:13:03+03:00

Владельцы квартир долгое время не предоставляли газовщикам допуск для проведения работ

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Троих жителей многоквартирных домов Рязани привлекли к административной ответственности за отказ от проведения технического обслуживания газового оборудования, сообщает пресс-служба АО «Рязаньгоргаз».

Установлено, что владельцы квартир долгое время не предоставляли газовщикам допуск для проведения работ, несмотря на наличие заключенного договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования.

Рассмотрев материалы, жилищная инспекция составила протоколы и назначила собственникам квартир штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей каждому. При этом техническое обслуживание газовой плиты обошлось бы в 350 рублей.

— Чаще всего газовиков не пускают в квартиры, пытаясь скрыть самовольную установку оборудования или другие нарушения, — комментирует заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков. — Такие действия ставят под угрозу безопасность жителей дома. Поэтому мы вынуждены бороться с «отказниками» все более радикальными методами.

НАША СПРАВКА

Всего в 2019 году специалисты компании «Рязаньгоргаз» направили рязанцам около полутора тысяч уведомлений и извещений о необходимости проведения работ с предложениями согласовать дату и время проведения техобслуживания. В адрес государственной жилищной инспекции направлено 25 актов об отказе собственников газифицированных квартир в допуске газовикам для привлечения нарушителей правил к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU