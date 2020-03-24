Коронавирус в Рязани: кинотеатр «Пять звезд» приостановил работу

24 Март 2020 2020-03-24T10:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 марта в Рязани приостановил работу кинотеатр «Пять звезд», расположенный в ТРЦ «М5 Молл». Такое решение приняло руководство сети по рекомендации Минкультуры РФ в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

«Эти меры принимаются в целях безопасности наших посетителей и предупреждения распространения коронавируса. Средства за все купленные на указанные даты билеты будут возвращены», - пояснили на сайте 5zvezd.ru.

Возобновить сеансы сеть кинотеатров рассчитывает 12 апреля. Аналогичный перерыв сделали в Волгограде.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Рязанской области подтверждены два случая заболевания COVID-2019.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В кинотеатре «Люксор» ввели ограничительные меры

На сеансы могут пройти не более 50 человек. Кстати, такие же меры вводила и сеть «Пять звезд» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU