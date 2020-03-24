2020-03-24T10:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: кинотеатр «Пять звезд» приостановил работу

Возобновить сеансы руководство сети рассчитывает 12 апреля
Антон КОНОВАЛОВ
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С 23 марта в Рязани приостановил работу кинотеатр «Пять звезд», расположенный в ТРЦ «М5 Молл». Такое решение приняло руководство сети по рекомендации Минкультуры РФ в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

«Эти меры принимаются в целях безопасности наших посетителей и предупреждения распространения коронавируса. Средства за все купленные на указанные даты билеты будут возвращены», - пояснили на сайте 5zvezd.ru.

Возобновить сеансы сеть кинотеатров рассчитывает 12 апреля. Аналогичный перерыв сделали в Волгограде.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Рязанской области подтверждены два случая заболевания COVID-2019.

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На сеансы могут пройти не более 50 человек. Кстати, такие же меры вводила и сеть «Пять звезд» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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