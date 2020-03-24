2020-03-24T09:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 марта: два человека заражено, 742 - под наблюдением

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 24 марта. Профилактические мероприятия продолжаются
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 марта: два человека заражено, 742 - под наблюдением.Коронавирус в Рязани, ситуация на 24 марта: два человека заражено, 742 - под наблюдением.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По состоянию на 24 марта 08:30 в Рязанской области зарегистрированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.

В целом на утро 23 марта поступила информация о 843 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 742 человека, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 101 человек - все здоровы.

Напомним о том, что от первого рязанца с коронавирусом заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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