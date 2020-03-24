«Теплосеть» в Рязани высказалась о перерасчетах из-за аномальной зимы

24 Март 2020 2020-03-24T09:41:22+03:00

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МУП «РМПТС» отреагировало на предложение пересчитать плату за отопление из-за аномально теплой зимы. Теплоснабжающая организация пренебрежительно назвала эту информацию «слухами», тогда как в Госдуме РФ еще недавно шли серьезные обсуждения, и идею поддержали представители разных фракций. Отправной точкой в данном случае послужила статистика Москвы, где тепла и газа израсходовали на 20% меньше обычного. Притом, как известно, плата за отопление без прибора учета каждый месяц одинакова.

Публично рязанскую «Теплосеть» заставили высказаться многочисленные обращения горожан, которые стали активно интересоваться, когда и какую сумму им должны вернуть. Суть ответа РМПТС: «Никогда и никакую».

«МУП «РМПТС» уведомляет жителей города о том, что не планирует каких-либо изменений платы за предоставленные коммунальные услуги по отоплению и рекомендует жителям производить оплату за отопление и горячее водоснабжение в привычном для них порядке в установленные законодательством сроки», - говорится в официальном релизе.

«Теплосеть» ссылается на отсутствие соответствующих законодательных актов и отмечает, что единственным способом, который учитывает климатические и техногенные факторы, является оплата по общедомовому счетчику.

Напомним, что Рязани пережила самый теплый январь в истории метеонаблюдений. В декабре и феврале среднемесячная температура также была значительно выше нормы. Целый ряд температурных рекордов уже побит в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU