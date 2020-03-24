Коронавирус в Рязани: часть сотрудников администрации перевели на удаленную работу
В администрации Рязани и всех подведомственных учреждениях решили перевести всех сотрудников старше 60 лет с хроническими заболеваниями на удаленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.
Кроме того, руководителям организаций всех форм собственности также рекомендовано перевести сотрудников этой возрастной группы в режим удаленной работы.
Напомним, ранее мы сообщали, что оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обратилась к рязанцам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболевания с просьбой соблюдать максимальные меры предосторожности для снижения риска заражения (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU