Коронавирус в Рязани: часть сотрудников администрации перевели на удаленную работу

24 Март 2020 2020-03-24T08:51:24+03:00

Речь идет о работниках старше 60 лет с хроническими заболеваниями

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В администрации Рязани и всех подведомственных учреждениях решили перевести всех сотрудников старше 60 лет с хроническими заболеваниями на удаленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.

Кроме того, руководителям организаций всех форм собственности также рекомендовано перевести сотрудников этой возрастной группы в режим удаленной работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обратилась к рязанцам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболевания с просьбой соблюдать максимальные меры предосторожности для снижения риска заражения (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU