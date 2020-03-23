В Касимовском районе рязанец на Renault улетел в кювет
23 марта около 20:00 на 214-м км автодороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород произошло серьезно ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
В результате происшествия мужчину с травмами госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать скоростной режим!
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ИСТОЧНИК KP.RU