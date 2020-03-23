Главврач больницы имени Семашко прокомментировала жалобу пациента на питание
Главный врач Областной клинической больницы имени Семашко Людмила Сорокина прокомментировала информацию том, что пациентов кормят несвежим хлебом трехдневной давности, а картошку – на четыре столовые ложки – подают без куриного мяса.
— Мы проверили информацию. По факту она не подтвердилась, — заявила Сорокина. — От пациентов жалоб на качество и рацион питания не поступало. Рацион утверждается приказом главного врача и строго контролируется комиссией Совета больницы по питанию.
Напомним, 23 марта в социальных сетях появилась видеозапись обеда из столовой больницы имени Семашко. Автор видео с явным недовольством продемонстрировал кусочки хлеба, компот и картофельное пюре.
Обед в больнице имени Семашко.Источник видео: НРВК | Валерий Калинин
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ИСТОЧНИК KP.RU