2020-03-23T21:53:23+03:00
Общество

Главврач больницы имени Семашко прокомментировала жалобу пациента на питание

По словам Людмилы Сорокиной, рацион для больных строго контролируется комиссией Совета больницы по питанию
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный врач Областной клинической больницы имени Семашко Людмила Сорокина прокомментировала информацию том, что пациентов кормят несвежим хлебом трехдневной давности, а картошку – на четыре столовые ложки – подают без куриного мяса.

— Мы проверили информацию. По факту она не подтвердилась, — заявила Сорокина. — От пациентов жалоб на качество и рацион питания не поступало. Рацион утверждается приказом главного врача и строго контролируется комиссией Совета больницы по питанию.

Напомним, 23 марта в социальных сетях появилась видеозапись обеда из столовой больницы имени Семашко. Автор видео с явным недовольством продемонстрировал кусочки хлеба, компот и картофельное пюре.

Обед в больнице имени Семашко.Источник видео: НРВК | Валерий Калинин

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцам с высокой температурой запретили ходить в поликлинику

Чтобы снизить риск распространения коронавируса, нужно звонить в регистратуру и вызывать врача на дом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24